Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Fermo, auto divorata dalle fiamme nel quartiere di Santa Petronilla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 febbraio 2025 – Un’altranella notte. Questa volta a. Erano circa le 4 quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una richiesta di intervento per un mezzo a fuoco in un parcheggio di un condominio neldi. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Lehanno distrutto la parte anteriore dell’, ma l’intervento tempestivo della squadra ha evitato che l'potesse propagarsi fino ad avvolgere completamente il veicolo. E ha scongiurato anche il possibile coinvolgimento di una secondaparcheggiata a poca distanza, così come della parete della palazzina soprastante. Sul posto anche una volante della polizia di Stato. Sono in corso le indagini per capire le cause, cosa abbia fatto scattare l’