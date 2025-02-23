Metro Linea 1 da domani a giovedì anticipate le ultime corse | gli orari

Da lunedì 24 a giovedì 27 febbraio 2025, la linea 1 della metropolitana avrà orari ridotti nelle ultime corse. Durante questi quattro giorni, gli utenti dovranno fare attenzione alle modifiche negli orari di chiusura. La modifica riguarda le corse serali, che saranno anticipate rispetto all’orario normale, e interessa le quattro giornate indicate. La chiusura anticipata vale per tutti i treni della linea.

Nelle giornate di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2025, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1. Anm informa che, per consentire attività di verifica in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio 2025, si procederà alla chiusura anticipata della.🔗 Leggi su 2anews.it Notizie correlate Metro Linea 1, dal 7 al 9 aprile ultime corse anticipate: gli orariPer attività di verifica e manutenzione sulla linea, da martedì 7 a giovedì 9 aprile 2026 la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in... Napoli, Metro Linea 1: dal 13 al 16 aprile ultime corse anticipate, orari da Piscinola e Centro DirezionaleDal 13 al 16 aprile Metro Linea 1 a Napoli chiude prima: ultime corse alle 20:46 da Piscinola e 21:16 da Centro Direzionale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo per quattro giorni di fila: gli orari; Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Come cambiano gli orari di Atm per metro, tram e bus per il 1° Maggio; Il piano per la Metro 2: i lavori a inizio 2027, primi viaggi nel 2033. Costi +4% per la guerra. Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 20 al 23 aprile 2026Le modifiche al servizio della Metro Linea 1 saranno attive da lunedì 20 a giovedì 23 aprile, periodo durante il quale verranno svolte attività tecniche lungo la linea e prove sul materiale. Si tratta ... napolike.it Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dal 4 al 7 maggio 2026Orari ultima corsa Metro Linea 1 Napoli dal 4 al 7 maggio con chiusura anticipata e info utili per spostarsi in città. napolike.it Firmato il contratto per costruire i treni automatici della nuova metro Linea 10 Napoli-Afragola. Avranno tre vagoni, nessun intervento umano per le manovre. La svolta - facebook.com facebook