Meteo Napoli da domani torna il maltempo | le previsioni per l’inizio della settimana

Da domani, lunedì 24 febbraio, le previsioni meteo indicano un peggioramento del tempo a Napoli. È previsto il ritorno delle piogge, che accompagneranno l’inizio della settimana. La città dovrà fare i conti con condizioni atmosferiche più instabili rispetto ai giorni precedenti. Le temperature saranno probabilmente inferiori rispetto alle giornate di fine febbraio, e il cielo si presenterà coperto.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, da domani, lunedì 24 febbraio, il maltempo tornerà a farla da padrone, con il ritorno delle piogge. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 8 e 16°C. Domenica 23 Febbraio: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperature comprese tra 8 e 16°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, assenza di nubi durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 8°C.🔗 Leggi su 2anews.it

Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

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