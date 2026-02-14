Il maltempo torna a colpire Napoli a causa di una perturbazione che si sta spostando sulla regione. Oggi, la città si aspetta un cielo incerto, con pioggia leggera alternata a momenti di sole e temperature che oscillano tra i 12 e i 15 gradi.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con pioggia intermittente e schiarite, con temperatura minima di 12°C e massima di 15°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 14°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 8:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nuvolosità sparsa, con una temperatura di 14°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, torna il maltempo: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo per Napoli indicano un fine settimana con alternanza di pioggia e schiarite.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Meteo domani Venerdì 29 agosto 2025 - Maltempo di fine estate in Italia

Argomenti discussi: Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Sabato 14 temporali, Domenica 15 pioggia e schiarite; Meteo Napoli, febbraio continua all’insegna dell’instabilità: le previsioni della settimana; Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraio; Meteo a Napoli, torna l'allerta meteo gialla per venerdì 6 febbraio.

Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraioAllerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio: pioggia, vento e rischio allagamenti ... fanpage.it

Dopo il Ciclone di San Valentino cambia tutto con l’Anticiclone: quando smetterà di piovereDopo la nuova ondata di maltempo, stando alle previsioni meteo, è prevista una svolta climatica: tornerà a farsi strada in Italia un anticiclone stabile, riportando nuovamente il sole e mettendo fine ... msn.com

A Napoli : : L'avviso regionale di allerta meteo prevede per la (che comprende facebook

Meteo Napoli e Campania oggi 10 febbraio: piovaschi intermittenti e mare in peggioramento x.com