Ischia sorpresa con oltre 1 kg di hashish | 26enne in manette

A Forio d’Ischia, una giovane donna è stata arrestata con oltre un chilo di hashish. La donna stava cercando di allontanarsi velocemente durante un controllo di polizia, ma è stata fermata e trovata in possesso della sostanza stupefacente. L’arresto si è verificato nel corso di un'operazione di routine sulla strada. La 26enne è stata portata in caserma per gli accertamenti successivi.

La donna è stata fermata nel comune di Forio d’Ischia mentre cercava di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. La Polizia di Stato ha arrestato una 26enne di Castel Volturno per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti nel transitare in via San Vito, nel comune di Forio d’Ischia, hanno notato una donna che, con fare circospetto, alla loro vista, si è allontanata frettolosamente per eludere il controllo. La donna è stata raggiunta e bloccata dagli agenti che hanno rinvenuto nascosti all’interno del suo zainetto dieci panetti contenenti hashish del peso di oltre un chilo.🔗 Leggi su 2anews.it

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