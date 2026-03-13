Preso con oltre 31 chili di hashish fra bar e casa | chiesto rinvio a giudizio di un 26enne

Un uomo di 26 anni è stato coinvolto in un caso di detenzione di droga dopo essere stato trovato in possesso di oltre 31 chili di hashish tra i locali e l’abitazione. La procura ha formalmente richiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti. Le autorità giudiziarie procederanno ora con il processo.

Il giovane sarebbe stato sorpreso con parte della droga addosso durante un controllo, il resto era nascosto in un appartamento La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per un 26enne accusato di aver detenuto oltre 31 chili di hashish. L’indagine a carico di Salvatore Luparello, coordinata dal sostituto procuratore Alessandra Scioli, è nata da una perquisizione eseguita il 18 settembre del 2025. Il controllo della polizia era partito all’interno di un bar di Favara, dove il giovane sarebbe stato trovato con una bustina contenente diversi involucri di hashish, per un peso complessivo di oltre due chili. Il resto della droga, quasi 30 chili, è stato scoperto in un appartamento, sempre a Favara, che secondo gli investigatori era nella sua disponibilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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