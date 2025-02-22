Il Faro della Campania il progetto della nuova sede della Regione Campania

È stato presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto vincitore del Concorso Internazionale per la nuova sede della Regione Campania, inserito nel programma di rigenerazione urbana “Porta Est” a Napoli. L’evento si è svolto presso la Stazione marittima della città, dove sono stati illustrati i dettagli del progetto selezionato per la realizzazione dell’edificio. La proposta è stata scelta tra diverse candidature provenienti da vari paesi.

“L’ambizione che abbiamo con questa opera è consegnare a Napoli, alla Campania e anche tutta l’Italia un simbolo di identità moderna” ha detto il Presidente De Luca parlando del progetto. “L’Italia è un paese mummificato da un punto di vista della riqualificazione urbana – ha spiegato – Non abbiamo un Guggenheim di Bilbao. Un giovane, per vedere opere di grande architettura contemporanea, deve andare a Londra, a Berlino, a Parigi”. La grande ambizione della Regione Campania è “realizzare da Napoli per l’Italia un simbolo dell’Italia moderna”, lanciare un messaggio ai giovani “di un paese che non rimane bloccato ma riesce a proiettarsi nel mondo”.🔗 Leggi su 2anews.it

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