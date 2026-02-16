"Il Faro" i due grattacieli che De Luca sognava di far costruire a Napoli, difficilmente si faranno. Ma i lavori per l'area Est e la nuova sede della Regione sono progetti che Fico vuole portare avanti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina si è parlato di un accordo mancato tra il Comune di Napoli e la Regione Campania.

La regione Campania continua a cercare un’intesa con il presidente De Luca, con incontri considerati da tutti i partiti come “costruttivi” e caratterizzati da un clima positivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Faro, la luce della banda Rulli Frulli; Ricostruire in 3D il Faro di Alessandria: una sfida ambiziosa, che necessita di tempi molto lunghi; Il Faro che De Luca voleva a Napoli difficilmente si farà. Per la nuova sede della Regione Campania si punta a nuove aree; Sarajevo Safari, il film che ha riacceso il faro: Non era gente comune.

Napoli, De Luca presenta Il Faro: Sarà la nuova sede della RegioneUn'opera di architettura contemporanea che rappresenti l'identità moderna di Napoli, della Campania e dell'Italia. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentato Il Faro, ... napoli.repubblica.it

Fico, 'il Faro? parti del progetto possono funzionare'Ci sono pezzi di questo progetto che possono funzionare, ma sono aspetti che vedremo dopo. Così il candidato del centrosinistra Roberto Fico ha risposto ad una domanda sul 'Faro', il progetto della ... ansa.it

#Marano - Poco dopo le ore 14 di oggi,il crollo di un muro adiacente una palazzina in #ViaRoma ha costretto allo sgombero 26 famiglie. Non ci sono feriti; sul posto Vigili del Fuoco Protezione Civile Regione Campania e forze dell’ordine per i rilievi del caso e facebook