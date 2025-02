Lapresse.it - Ucraina, Conte: “Trump smaschera propaganda Occidente, Meloni si dimetta”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, “con ruvidezzatutta labellicista dell’sull’, e dice una verità che noi del Movimento Cinque Stelle stiamo dicendo da tre anni insieme a tutti gli esperti militari, che battere militarmente la Russia era irrealistico“. Ne è convinto il leader del M5S, Giuseppe. Parlando con i cronisti davanti a Montecitorio, l’ex premier attacca: “È una verità che pesa come un macigno sulla premier, che poteva ritagliare per l’Italia un ruolo da protagonista nel negoziato e invece ci ha portato a questo fallimento pur di compiacere le cancellerie internazionali. Io al posto della premier, di fronte a questa vergogna, a questo fallimento, mi dimetterei“.: “No attacchi a Mattarella ma Russia e Cina sono interlocutori”Il leader M5S, in mattinata, intervenendo a SkyTg24, ha detto: “L’aggressione di Putin e della Russia è ingiustificata, lede i principi del diritto internazionale, ma stiamo parlando comunque di valutazioni anche di ordine storico, c’è un dibattito su cui tutti quanti possiamo esprimere ciascuno la propria opinione”.