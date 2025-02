Vanityfair.it - Lucio Corsi, quell'outsider che se ne infischia della moda e a Sanremo 2025 va con le patatine nelle spalline

Leggi su Vanityfair.it

Mentre questa edizione del festival è stata monopolizzata dai brand, il cantautore ha fatto notizia con l'annuncio che non si sarebbe affidato a uno stylist. Non gli interessa la, ma lo stile sì. E lui ne ha da vendere e infatti uno noto designer se ne accorse in tempi non sospetti