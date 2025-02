Dayitalianews.com - Professore mette una nota ad uno studente che disturba la lezione, lui chiama il padre: “Vieni a scuola e spaccagli la faccia”

Ennesimo gravissimo episodio in unain provincia di Lecce, dove unè stato aggredito dal papà di uno16enne perché aveva “osato” rimproverare il figlio cheva lae gli aveva messo ben 4 note sul registro. Il 16enne, furioso, ha poito ilinvocando vendetta e chiedendogli di “spaccare laal”, appello che l’uomo ha prontamente raccolto recandosi ae aggredendolo.La denuncia delLa notizia è stata data dal Quotidiano di Puglia, che ha riferito della denuncia sporta dal docente per un episodio che si è verificato alla fine dell’anno scorso. Come già detto il ragazzova continuamente lae a nulla sono valsi i continui rimproveri del, che lo ha punito con ben 4 note disciplinari, avvertendo il 16enne che se non l’avesse fatta finita avrebbe potuto convocare il consiglio straordinario e adottare la misura della sospensione.