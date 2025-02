Cultweb.it - La creatina può aiutare a perdere peso? Ecco cosa dice una ricerca scientifica

Leggi su Cultweb.it

Laè un integratore molto popolare tra gli sportivi per il suo ruolo nel migliorare le prestazioni atletiche e favorire la crescita muscolare. Ma fa davvero dimagrire? La risposta non è così semplice: lanon brucia direttamente il grasso corporeo, ma il suo effetto sulla massa muscolare può portare a una riduzione della percentuale di grasso nel tempo. Scopriamo come funziona ela scienza al riguardo.alcuni integratori di(fonte: Unsplash)Laè una sostanza naturalmente presente nei muscoli e nel cervello, derivata dagli aminoacidi. Si trova in alimenti come carne rossa e frutti di mare ed è disponibile anche sotto forma di integratore. Il suo principale effetto è quello di aumentare i livelli di fosfonel corpo, permettendo una maggiore produzione di adenosina-trifosfato (ATP), la principale fonte di energia per le attività ad alta intensità.