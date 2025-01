Liberoquotidiano.it - Tre cavalieri e una sola ossessione: Meloni. Ecco lo specchio della sinistra italiana

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri sera a Otto e Mezzo con Lilli Gruber si sono materializzati tre. Il primo è il Cavaliere Nero del grande Gigi Proietti, quellomeravigliosa barzelletta in cui il nostro eroe sconfigge tutti i nemici a colpi di spada e ad un certo punto Gigi chiede: “Qual è la morale?”. Siamo in fascia (poco) protetta e non scriverò la risposta, ma potete andare a trovarla online, vi farete grasse risate. Il secondo Cavaliere evocato a Otto e Mezzo è Lui, Silvio Berlusconi, l'uomo che ha fatto impazzire la. Uscito dalla bruma di Arcore nel 1994 ha impedito alla gioiosa macchina da guerra di andare al governo quando in Europa i comunisti erano sotto le macerie del Muro di Berlino. Per trent'anni il secondo Cavaliere ha dominato. E qui arriva il terzo soggetto del gran teatro di Otto e Mezzo, la Cavaliera Nera, sempre lei, Giorgia, che in un colpo solo riassume la tecnica di combattimento ed il carattere del Cavaliere nero di Proietti e l'abilità mefistofelica del Cavaliere di Arcore, Silvio Berlusconi.