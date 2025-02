Oasport.it - Sci nordico, per l’Italia una sola carta da medaglia in tutto il Mondiale di Trondheim? No, sono tre!

Da giovedì 27 febbraio a domenica 9 marzo, l’antica capitale norvegese disarà teatro dei Mondiali di sci, edizione 2025. Le gare in programmaben 25, suddivise in tre sport. In quante di essepuò avere concrete possibilità di? La risposta è 3, tutte concentrate nello sci di fondo maschile.Ovviamente la sprint a skating può essere terreno di conquista per Federico Pellegrino, già issatosi a più riprese sul podio iridato nel format prediletto. Superare la concorrenza dei norvegesi e dei francesi (più qualche svedese d’assalto) non sarà scontato, ma il trentaquattrenne valdostano ha le qualità e la scaltrezza necessarie per emergere anche a questo giro e fregiarsi dell’ennesimo pendaglio metallico.Guai a derubricare la staffetta maschile, forse la secondapiù concreta per unatricolore.