Ilgiorno.it - Pavia, tre negozi in pieno centro derubati in una sola notte: presi i soldi dalle casse

, 2 febbraio 2025 - Tredelstorico diin una. Con tutta probabilità lo stesso o gli stessi malviventi sono entrati in azione nella nottata tra venerdì e ieri, sabato 1 febbraio, con identiche modalità e bottini. In due esercizi commerciali adiacenti in piazza Cavagneria, il bar Loft10 e la libreria Il Delfino, e nel punto vendita della catena di casalinghi Kasanova in corso Cavour, davanti alla piazza del Tribunale, sono state forzate, probabilmente con un cacciavite, le serrature di porte laterali, uscite di sicurezza con maniglioni antipanico e apertura a spinta dall'interno, più semplici da forzare rispetto agli ingressi principali. Dai, di differenti categorie merceologiche, non sono stati rubati prodotti in vendita, ma i ladri erano evidentemente interessati solo aiin contanti e hanno portato via le banconote lasciate come fondo cassa per i resti, con bottini non particolarmente ingenti, poche centinaia di euro da ciascuno, per un totale che non arriverebbe ai mille euro, anche se le cifre esatte dei singoli colpi devono essere ancora calcolate.