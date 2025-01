Thesocialpost.it - Terremoto in Indonesia: scossa di magnitudo 5.5 nei pressi di Tapaktuan

Unadidi5.5 è stata registrata oggi alle 01:00 UTC (12:03 ora italiana) con epicentro neidi, in. La profondità del sisma è stata stimata a circa 30 km.Monitoraggio e aggiornamentiI dati relativi alsono stati forniti dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea – GDACS, che aggiorna costantemente le informazioni sui movimenti tellurici a livello globale.L’è situata lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, un’area caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica, motivo per cui eventi di questa natura sono piuttosto frequenti.Il dibattito sui precursori sismiciUno dei temi più discussi in sismologia riguarda la possibilità di prevedere i terremoti attraverso l’analisi di precursori sismici, ovvero variazioni di parametri geofisici e chimici che potrebbero segnalare l’avvicinarsi di un forte sisma.