Terremoto in Indonesia | scossa di magnitudo 5 6 nella notte

Unadidi5.6 è stata registrata alle 01:00 ora locale (le 17:54 italiane) nei pressi di Kabukarudi, in. Secondo i dati rilevati dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (GDACS), l’evento sismico ha avuto un’ipocentro a circa 95 km di profondità.L’area è soggetta a frequente attività sismica, trovandosi lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico, una delle zone più attive al mondo dal punto di vista geologico. Al momento non si segnalano danni o vittime, ma il monitoraggio prosegue costantemente.È possibile seguire l’evoluzione della situazione e consultare in tempo reale i dati sulle scosse in Italia e nel mondo tramite la sezione terremoti dedicata.L'articoloindi5.6proviene da The Social Post.