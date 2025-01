Milan-Inter probabili formazioni | conferme e ballottaggi per Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Le attenzioni della città sono tutte rivolte alla Scala del Calcio: questa domenica, a San Siro, andrà in scena un nuovo episodio del derby dio. Il Diavolo rossonero ospiterà i nerazzurri Campioni d’Italia – con entrambe le compagini alla ricerca di risposte e. Ecco ledi, Calhanoglu subito titolare?In casa nerazzurra si stanno facendo i conti con la scia dell’entusiasmo dopo la vittoria schiacciante e la grande prestazione in Champions League contro il Monaco, che vale all’il passaggio diretto agli ottavi di finale. Ma Simonerichiama la squadra all’attenzione per preparare al meglio il derby di domenica, 2 febbraio, contro il.Il terzo incrocio della stagione con i cugini rossoneri, dopo i precedenti due persi. Una sfida che Lautaro e compagni vorrebbero non regalare agli avversari.