Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 36-26, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: le triple mantengono i turchi a distanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36-33 SHENGELIA! Dall’angolo, dimenticato da tutti, non fallisce e segna da tre! Jasikevicius adesso il timeout lo deve forzatamente chiamare.36-30 Intelligente soluzione di Grazulis dalla media, usa il tabellone per segnare i due del -6.36-28 2/2 Shengelia.Fallo su Shengelia dopo una bella, ma farraginosa azione combinata con Grazulis. Liberi. A mandarlo in lunetta è Melli, siamo oltre metà secondo quarto.36-26 Melli da tre dall’angolo. Si alzano, e di tanto, le percentuali dall’arco del.33-26 2/2 Morgan.Morgan parte a velocità da controllo dell’autovelox, subisce il fallo e guadagna due liberi.33-24 Guduric non perdona da tre.30-24 Shengelia si appoggia su Melli per riuscire a trovare il -6.30-22 2/2 Morgan.Morgan ci prova di furbata penetrando contro Zagars, non trova il canestro, trova i liberi.