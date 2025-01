Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 10-6, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: prime fasi d’equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-11 McCollum parte dal lato destro, prende la linea di fondo e appoggia.16-11 2/2 Hall.Fallo di Hackett nei confronti di Hall, che guadagna due liberi.14-11 1/2 Morgan, 2’18” a fine primo quarto.Bonus esaurito anche dal, Morgan guadagna due liberi sulla partenza dal palleggio.14-10 Stoppata data irregolare a Melli su Akele, sono due punti di questi.14-8 Serie di azioni molto caotiche, alla fine Colson riesce a chiudere con l’appoggio rovesciato. 3? a fine primo quarto.12-8 2/2 Melli.Prova ad andare via in transizione Melli, subisce il secondo fallo di Cordinier e sono altri liberi anche perchéha esaurito il bonus.10-8 Cordinier rientra con la schiacciata in transizione dal timeout!Ed arriva, a metà primo quarto, il timeout televisivo.