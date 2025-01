Oasport.it - La suggestione dei Mondiali di sci: Goggia e Brignone per la prima volta in coppia per una medaglia?

2025 di sci alpino andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio: la rassegna iridata arriva nel cuore dell’inverno e ci terrà compagnia per un paio di settimane, durante le quali si inizierà anche a fare il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto un anno. Si preannuncia una kermesse particolarmente avvincente e affascinante, in cui l‘Italia cercherà di essere protagonista e di conquistare risultati rimarchevoli.Le frecce all’arco tricolore non mancano e le chance di mettersi delle medaglie al collo sono particolarmente interessanti: nel settore femminile si può contare su Federica, che in stagione ha vinto già cinque gare in tre specialità diverse (discesa libera a St. Anton e Garmisch, gigante a Soelden e Semmering, superG a Cortina d’Ampezzo), e su Sofia, che negli ultimi due mesi ha piazzato due stoccate (superG a Beaver Creek e discesa a Cortina).