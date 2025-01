Sport.quotidiano.net - Il viaggio bellissimo del Bologna. Crescita, emozioni e 35 milioni: è una Champions senza rimpianti che apre le porte a un’altra Europa

Che cosa lascia in eredità laLeague da cui ilsi è congedato in grande stile mercoledì notte a Lisbona con l’1-1 conquistato sul campo dello Sporting? Gettoni dipreziosi che la squadra di Vincenzo Italiano fin qui ha speso in campionato, buone (in qualche caso ottime) prestazioni, indelebili ricordi per i circa 11 mila bolognesi che complessivamente hanno viaggiato nella 4 trasferte, 35di introiti per le casse del club (conteggiando i soli risultati del campo), l’autostima sufficiente a rendersi conto che quello innon è stato unda intrusi bensì un percorso di, e disportive, che questo club può, anzi deve, provare a replicare. E zero. Come zero? E allora quell’Italiano che anche mercoledì notte si rammaricava per la mancata vittoria con lo Shakhtar al debutto e, più in generale, per aver dovuto affrontare le prime partite della competizione con unancora alla ricerca dei nuovi equilibri? Ogni allenatore pretende da sé la perfezione e Italiano non fa eccezione.