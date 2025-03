Ilrestodelcarlino.it - Bologna Welcome e il turismo Ravaglia: “Visitatori in crescita L’accoglienza è la nostra forza”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Il Carlino è stato, ed è ancora oggi, testimone di tutto ciò che succede nellacittà. Ha documentato episodi tragici, che hanno segnato lastoria, ma anche momenti di gloria e felicità. Creando così un legame indissolubile col suo territorio”. Un legame che, con centoquarant’anni alle spalle, “prosegue ancora oggi – afferma Daniele, presidente della Fondazione– continuando a informare i cittadini e rivestendo, ogni giorno, un grande valore sociale”. Presidente, come commenta questo traguardo? “È una storia lunga, e altrettanto bellissima, che ha attraversato in parte anche la mia vita: prima di entrare in banca, ero infatti corrispondente per il Carlino nei territori di Monzuno, Loiano e Monghidoro. Un periodo che ancora porto nel cuore, e che mi ha permesso di instaurare così importanti relazioni e collaborare inoltre con grandi giornalisti.