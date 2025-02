Quotidiano.net - Cosmetica Made in Italy in crescita: protagonisti a Cosmoprof Bologna 2024

Vola lain, che si presenta dal 20 al 23 marzo alla 56esima edizione diWorldwide, con dati tutti in. E c'è una ragione: "La produzioneitaliana - premette Benedetto Lavino, presidente diItalia - Associazione nazionale imprese cosmetiche - si distingue e viene unanimemente apprezzata al di fuori dei confini nazionali per innovazione, elevati standard qualitativi, flessibilità, artigianalità, creatività e tradizione". "L'export cosmetico italiano, che contribuisce a sviluppare una bilancia commerciale positiva del settore prossima a 4,6 miliardi di euro nelle stime di fine(+12,5% rispetto al 2023) è una leva competitiva fondamentale - sottolinea Lavino - soprattutto in questa fase di ridefinizione di paradigmi sui mercati internazionali, tanto che i più recenti dati preconsuntivi indicano un fatturato totale dell'industriain Italia di 16,5 miliardi di euro (indi oltre il 9%), di cui quasi la metà legato alle esportazioni".