Lanazione.it - Il Mostro su Netflix, è uscito il primo teaser trailer: ecco le inquietanti immagini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 gennaio 2025 – È notte, una macchina in una stradina di campagna, le note di Maledetta Primavera in radio. Finalmente sono arrivate. Sono le primedella serie tv Il. OggiItalia ha rilasciato ildella attesissima serie televisiva sulcosa si vede. Leproseguono, ma a un tratto svaniscono, così come la musica. Appare una scritta, e un fischio in sottofondo: “8 coppie di giovani brutalmente uccise e mutilate”. Ripartono ledella serie televisiva e le note del brano di Loretta Goggi. La giovane coppia a bordo dell’auto entra in una stradina sterrata. Ancora una interruzione e la scritta: “Una sequenza di delitti lunga 17 anni che ha terrorizzato una generazione intera”. L’auto della coppia si ferma.piano sui fari della macchina che si spengono.