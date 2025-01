Golf AT&T Pebble Beach Pro-Am 2025 | Henley in testa dopo il primo giro

Leggi su Sportface.it

C’è Russellinall’AT&TPro-Am, torneo valido per il PGA Tour. Sul green delLinks e dello Spyglass Hill (California), lo statunitense è al comando in solitariailcon uno score di -8 (64 colpi). Lo segue un gruppo di grandi calibri. Appaiati al secondo posto ecco il danese Rasmus Hojgaard, il il norvegese Viktor Hovland, l’austriaco Sepp Straka, l’inglese Justin Rose, lo statunitense Jake Knapp e l’australiano Cam Davis. Tutti hanno chiuso con 7 colpi in meno del par (65 colpi). Sempre in sei si trovano con lo stesso score (-6, 66 colpi) in ottava posizione: il nordirlandese Rory McIlroy, l’irlandese Shane Lowry e gli statunitensi Eric Cole, Justin Thomas, Lee Hodges, Patrick Cantlay e Lucas Glover. Parterre di altissimo livello con Scottie Scheffler 15° con -5 (67 colpi), Matthieu Pavon e Robert MacIntyre insieme al 23° posto con -4 (68 colpi), Hideki Matsuyama 52° con -2 (70 colpi) e Tommy Fleetwood 61° con -1 (71 colpi).