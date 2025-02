Golf McIlroy trionfa a Pebble Beach | è il suo 27esimo trofeo nel PGA Tour

Leggi su Sportface.it

Era tra i protagonisti più attesi, e non ha certo deluso le aspettative: Rorysi è aggiudicato l’AT&TPro-Am. Un successo strepitoso per il 35enne nordirlandese, che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza in particolare negli ultimi due giorni, chiudendo con 267 colpi (-21). Punteggio che è anche il secondo più basso di sempre, rispetto al par, nella competizione, dopo quello fatto segnare da Brandt Snedeker nel 2015 (-22). Inoltre, persi tratta deltrionfo in carriera nel PGA, nonché il primo stagionale, dove fin qui aveva vinto il DP World Championship a novembre, per poi chiudere in T3 il Dubai Desert, sempre nel DP World.Rory Mcllroy – Foto Bildbyran / IPA, la gioia dopo il successo: “Vincere qui è emozionante”“Qualcuno sostiene che i campi dain cui ho vinto non siano all’altezza dell’Augusta National e di