Dayitalianews.com - Caso Almasri, Bruno Vespa difende il Governo: “Tutti i paesi del mondo fanno cose sporchissime”. Ma l’Usigrai tuona: “Non è informazione, è propaganda di regime!”

Non si è spenta l’eco delAlmastri, capo della prigione di Mittiga prima arrestato e poi rilasciato in Italia, per il quale è indagata per favoreggiamento e peculato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme ai ministri Piantedosi e Nordio e al sottosegretario Mantovano. Ad intervenire a gamba tesa sulla vicenda ci ha pensato, che si è schierato apertamente a favore delsulla questione nella trasmissione su Rai 1 “5 minuti”.Lo sfogo diIlè esploso dopo la liberazione del carceriere libico, accusato di aver torturato migliaia di detenuti, rimpatriato con un volo di Stato benché su di lui pendessero accuse molto gravi per crimini di guerra.Nella trasmissione “5 minuti” si stavano confrontando sulla vicenda con toni molto aspri il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia.