Ilgiorno.it - Beko, rebus occupazione. Il futuro resta incerto

Leggi su Ilgiorno.it

L’azienda sta valutando un investimento di circa 300 milioni di euro - di cui un terzo sarà destinato alla Ricerca e sviluppo - in funzione di ulteriori discussioni e della stabilità delle proprie attività in Italia. È quanto ha annunciatoEurope al termine dell’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si è svolto nel pomeriggio di ieri. Il quarto tavolo istituzionale relativo al piano di trasformazione delle attività industriali italiane della multinazionale turca che ha preso il posto di Whirlpool e che tra i suoi siti conta anche quello di Cassinetta in provincia di Varese. Nel corso della riunioneha condiviso un aggiornamento del piano dello scorso novembre, in cui erano stati annunciati per il sito varesino circa 800 esuberi totali. In merito ai posti di lavoro a rischio la nota diffusa alla fine dei lavori non entra nello specifico:si limita a confermare la disponibilità a valutare ulteriori aspetti del piano, "che potranno essere compiutamente analizzati una volta emersa chiarezza sulla disponibilità degli strumenti di accompagnamento per i lavoratori e in base alla capacità dell’azienda di poter ridurre il livello dei costi fissi".