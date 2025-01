Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Perugia: studente universitario trovato senza vita, indagini in corso

- Il giovane di 20 anni, scomparso dal 24 gennaio, è stato rinvenuto privo dinel suo appartamento. Nessun segno di violenza sul corpo. Un tragico epilogo per la scomparsa dellodi 20 anni, originario di Lanciano, rinel suo appartamento nel centro di. Il giovane, che era stato dato per disperso dal 24 gennaio, è stato rinvenuto dagli agenti di polizia, dopo una segnalazione giunta alla questura circa la possibile predel ragazzo nell'abitazione. Non appena arrivati sul posto, in via del Prospetto, gli operatori di polizia, con il supporto dei vigili del fuoco, sono riusciti a entrare nell’appartamento, dove hanno scoperto il corpo privo didel ventenne. Secondo le prime informazioni, sul corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza, il che fa propendere per l'ipotesi che la sua morte non sia avvenuta in circostanze violente.