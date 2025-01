Ilnapolista.it - L’Atletico chiama Carlo Conti: «Prendi Griezmann a Sanremo al posto di Emis Killa» (Video)

Madrid partecipa all’attesa per il Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio. Il club spagnolo si è rivolto direttamente al direttore artisticoper segnalare il “talento” canoro di AntoineproponeperIeri, infatti, il rapperha annunciato il ritiro per l’indagine che lo vede coinvolto sugli ultras di Milan e Inter. I cantanti, da 30, sono scesi dunque a 29;ha successivamente comunicato che non ci sarà alcun ripescaggio e che in gara rimarranno in 29.Manon ci sta e condivide su Instagram undi, che canta “Feliz Navidad” durante gli allenamenti., non ti lasciamo asenza un cantante; scrivici in privato e ci mettiamo d’accordo si legge nella descrizione del contenuto.