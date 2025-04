Parla Luca De Carlo | L’antidoto ai dazi si chiama accordo Trump fa gli interessi degli Usa

In un sistema di libero mercato i dazi dovrebbero servire solo a riequilibrare quelle situazioni di concorrenza sleale, laddove non vengono rispettate le stesse norme che noi imponiamo ai nostri operatori. In tutti gli altri casi L'antidoto ha un nome preciso: accordo. Ed è proprio quello che Trump oggi vorrebbe, perché gli Usa hanno una

