Il Governono non ha adottato misure adeguate per contrastare l’inquinamento e proteggere la salute dei cittadini, violando i.Bruxelles – Ladeiha condannato l’per non aver adottato misure adeguate per proteggere la salute degli abitanti della “dei”, l’area compresa tra le province di Caserta e Napoli devastata dall’inmento illegale di rifiuti tossici per decenni. La sentenza, emessa oggi, impone al Governono di attuare immediatamente provvedimenti efficaci per affrontare i gravi danni ambientali e sanitari della zona.Secondo la, le autoritàne non hanno agito con la dovuta diligenza rispetto alla gravità della situazione. Il tribunale ha evidenziato che il Governo non è stato in grado di dimostrare di aver preso provvedimenti adeguati per contrastare il fenomeno e per proteggere la vita e la salute dei cittadini coinvolti.