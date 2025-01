Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, c’è lesione! Il comunicato ufficiale della Juventus e i possibili tempi di recupero

di RedazioneNews24, c’è! IlJuve sulle condizioni del difensore. Si ferma anche il francesedi basso grado per. È arrivato ildopo gli esami strumentali effettuati questa mattina al J Medical. Il difensore dovrebbe rimanere ai box per circa 15-20 giorni.– «Pierre, uscito durante il primo tempopartita di Champions League contro il Benfica, è stato sottoposto questa mattina, presso il J medical, ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato unadi basso grado del tendine del muscolo semimembranosocoscia destra.Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza idi».Leggi sunews24.com