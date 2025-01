Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Sony ha annunciato i giochi gratis di Febbraio 2025 per PS4 e PS5

Leggi su Game-experience.it

Interactive Entertainment hadeldi, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4.Scopriamo qui sotto i titoli in arrivo nel PSdi:Payday 3High on LifePac-Man World Re-PacRicordiamo in conclusione dell’articolo che ancora per pochi giorni è possibile riscattare igratuiti del PSdi Gennaio, tra i quali troviamo Suicide Squad: Kill the Justice League.TheMonthly Games for February are:Payday 3 High on Life Pac-Man World Re-Pac All playable February 4 https://t.co/uTrzYsIDa4 pic.twitter.com/qU0tHnMUF5—(@) January 29,