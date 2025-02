Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Sony ha annunciate i giochi “gratis” di Marzo 2025 per PS5 e PS4

Interactive Entertainment ha annunciato i giochi gratis di Marzo 2025, rivolti anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4. I titoli in arrivo nel PlayStation Plus Essential di Marzo 2025:
Dragon Age: The Veilguard
Sonic Colors: Ultimate
TMNT: The Cowabunga Collection