Street Fighter 6 un video confronto tra Nintendo Switch 2 PS5 e PlayStation 4

Con l’arrivo imminente di6 su2, molti si chiedono come si comporti questa nuova versione rispetto a quelle su console Sony. Unpubblicato dal canale ElAnalistaDeBits risponde esattamente a questa domanda, mostrando sequenze fianco a fianco delle versioni per PS5, PS4 e2. I risultati emersi da questo? Sono decisamente incoraggianti per la console ibrida di.Nonostante la PS5 mantenga un leggero vantaggio tecnico, soprattutto nella gestione delle luci e delle ombre, la versione2 stupisce per la qualità grafica coerente e, soprattutto, per la fluidità a 60 fotogrammi al secondo, identica alle altre piattaforme. In un genere come quello dei picchiaduro, la reattività e la stabilità del framerate sono molto più importanti del dettaglio grafico, e in questo senso la nuova consolesi comporta egregiamente.