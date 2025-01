Linkiesta.it - L’odio antiebraico esiste, e lo vediamo tutti i giorni

Le celebrazioni del Giorno della Memoria volgono al termine e come sempre nella nostra memoria si sovrappongono immagini ed emozioni diverse. Commovente nella giornata di lunedì vedere i sopravvissuti alla Shoah riunirsi lì, nel più grande cimiteronte, Auschwitz-Birkenau, tornare nel luogo più triste della storia dell’umanità per accendere un lume nel ricordo delle vittime del genocidio perpetrato dai nazisti nei confronti del popolo ebraico e per ribadire, a ottant’anni di distanza, cheed è ancora vivo e vegeto.Un contributo tristemente fondamentale all’antisemitismo è arrivato dal 7 ottobre, dalla strage nazi islamista di Hamas, dove i simboli della Shoah si sono ripetuti in maniera inquietante. L’invasione, la caccia all’ebreo casa per casa, gli assassinii a sangue freddo, gli stupri e la deturpazione dei corpi, l’uso dei forni per bruciare i bambini (il particolare forse più evocativo), la deportazione di massa in quei tunnel divenuti rinnovati campi di concentramento.