La morte di Davide Alexandra Garufi e l’odio che non si ferma | Quanto godo il karma esiste

MILANO – Migliaia di reazioni. Solidarietà, pensieri ai genitori che hanno perso un figlio. E “per chi gode per ladi questo ragazzo ricordatevi che il. Riposa in pace”. Già. Sta succedendo anche questo: su TikTok, in mezzo a una marea di commenti e video pieni di cuori e lacrime c’è chi sputa ancora odio contro, il Tiktoker ventunenne che si è tolto la vita mercoledì, sulla cuila procura di Monza ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e omessa custodia di arma, che era in dotazione al padre, guardia giurata per un istituto di vigilanza privata. L’istigazione al suicidio non sarebbe al momento collegata a messaggi social ricevuti dal giovane, ma è comunque un fatto che gli insulti e le critiche non mancassero mai, sotto i suoi video: “Ma che problemi ha?”, “Che persona imbarazzante e inutile al mondo”, tanto per citare due frasi risalenti al 2023.