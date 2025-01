Liberoquotidiano.it - "Leclerc rischia di distruggersi": Hamilton in Ferrari, Montoya prevede catastrofi

Per l'ex Williams-Bmw Juan Pablo, Charlesdi “” con l'arrivo di Lewisin. Si tratterà dunque di capire l'impatto che il 40enne inglese di Stevenage avrà con l'arrivo nel team di Maranello. Il colombiano lo ha detto in una intervista al sito CasinoApps.“potrebbe finire per auto.”, ha detto. Tutta una questione che sarebbe di approccio: “A meno che non sappia già di essere ancora lui il futuro della Rossa, Charles potrebbe però giocare con l'arrivo di Lewis in squadra — ha spiegato — Seentrerà in squadra riuscendo a migliorare la macchina,potrà non solo imparare da lui ma anche puntare a batterlo". Uno scenario sicuramente importante per la crescita del monegasco, su cui di certo lada tempo ha puntato.