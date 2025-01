Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato a Livraga. Continua l’esame sui controlli previsti

Leggi su Ilgiorno.it

Nuova udienza ieri a Lodi per il processo dedicato al deragliamento del trenoavvenuto ail 6 febbraio 2020. Si è proseguito con l’ascolto dei testimoni portati dalla difesa iniziato nella scorsa udienza, quella del 14 gennaio. Ieri sono stati sentiti tre dipendenti, due system program manager e un dirigente di Alstom Ferroviaria, l’azienda da cui uscì l’attuatore con due cavi invertiti che, montato sui binari nelle prime ore di quel giorno, fu causa della tragedia. Nello schianto persero la vita i due macchinisti Giuseppe Cicciù, 51 anni, di Cologno Monzese e Mario Di Cuonzo, 59 anni di Pioltello e si registrarono 31 feriti. L’errore nell’attuatore non fu notato né daidella fabbrica, come il banco di collaudo, ne dalla squadra di Rfi che lo installò sul binario.