Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato a Livraga, pena ridotta in appello per due operai di Rfi

(Lodi) – Condanna, ieri mattina ina Milano, per i duedi Rete ferroviaria italiana ritenuti corresponsabili del deragliamento del trenoMilano-Salerno avvenuto il 6 febbraio del 2020 al “Posto movimento”. L.F., 35 anni, piacentino, specialista di cantiere, e B.S., 35 anni, calabrese,o specializzato, residente nel Basso Lodigiano, hanno visto ridursi in secondo grado lada tre anni a un anno e otto mesi, con sospensione condizionale e non menzione sul casellario giudiziale. I giudici milanesi hanno concesso ai due imputati le attenuanti generiche, cosa che il Tribunale di Lodi il 3 luglio 2023 non aveva fatto. La Procura Generale di Milano questa mattina aveva chiesto invece la piena conferma della condanna di primo grado. I duedi Rfi hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato.