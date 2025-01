Davidemaggio.it - Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata

“Incrocio le dita”, diva tempo fain riferimento ad un possibile rinvio a. Un gesto scaramantico che però non è bastato: l’imprenditrice e influencer sarà processata perin merito alle ormai note vicende del pandoro e delle uova di Pasqua.L’udienza per la– come riporta Adnkronos – è fissata per il 23 settembre 2025, quando dovrà rispondere di “continuata e”. Con lei, coinvolti l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco e l’imprenditore Francesco Cannillo per le operazioni commerciali Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Editiondel Natale 2022 e Uova di Pasqua– Sosteniamo i Bambini delle Fate per Pasqua 2021 e 2022.Sono 27 i testimoni indicati dalla Procura di Milano nel decreto di citazione diretta alla, notificato nella giornata di oggi: sono indicate dieci persone che hanno fatto le indagini, sette dello staff delle aziende coinvolte, due testimoni di altrettante associazioni e otto acquirenti dei prodotti.