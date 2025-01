Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni è stata rinviata a processo per truffa aggravata

Dopo mesi e mesi di indagini la Procura ha deciso:perlegata alla vendita del pandoro Pink Christmas, prodotto dalla Balocco e firmato insieme all’influencer, nel Natale 2022: secondo l’accusa nella campagna commerciale aveva lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario, ma in realtà la somma eragià stanziata. La stessa cosa sarebbe accaduta durante la campagna promozionale delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Il decreto di citazione diretta è stato notificato stamattina agli avvocati e la prima udienza sarà a settembre.Sulla lista degli indagati erano finiti oltre che, Alessandra Balocco, a capo dell’omonima impresa dolciaria, Franco Cannillo di Dolci Preziosi e l’ex general manager diFabio Maria Damato, come riportato dal Corriere della Sera, ha invece reagito così: “Credevo sinceramente che non fosse necessario celebrare unper dimostrare di non aver maito nessuno.