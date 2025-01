Sport.quotidiano.net - Carpegna Prosciutto, l’avversaria di turno. Irpini con la vocazione al rimbalzo. Stasera conteranno i centimetri

Scontro diretto per laPesaro ad Avellino al Pala Del Mauro, terzultimoinfrasettimanale della stagione. I padroni di casa sono al primo anno in serie A2 dopo la promozione dalla B Nazionale ottenuta lo scorso giugno, e come ampiamente dimostrato fin qui, hanno ben altre aspettative rispetto alla mera permanenza nel campionato; con tredici vittorie e dieci sconfitte infatti i biancoverdi sono all’ottavo posto in classifica a pari merito con Verona e Pesaro. A questo incontro Avellino ci arriva dopo un mese di gennaio un po’ altalenante (tre vittorie e tre sconfitte nelle ultime sei) dopo invece aver incantato tutti a dicembre con cinque successi. All’andata fu vittoria per la Vuelle (82-77), che presentava in panchina ancora coach Sacripanti e vinse grazie ad una prestazione monstre di Eric Lombardi da 28 punti e 8 rimbalzi.