WWE: Anche lo streamer Kai Cenat sarà alla Royal Rumble

Qualche giorno fa è arrivata la notizia della presenza di IShowSpeed, uno deglipiù seguiti al mondo,, conla benedizione ufficiale da parte di Triple H per andare in diretta direttamente dal backstage. Nella puntata di RAW di ieri, poi, Logan Paul ha annunciato la sua partecipazione, puntando gli occhi sul titolo mondiale di Gunther. Ma Paul e Speed non saranno gli unici due youtuber presenti all’evento.Invito consegnato da Pat McAfeeDurante la puntata di RAW, infatti, ha fatto la sua apparizione un altro, Kai, che con i suoi oltre 14 milioni di iscritti ha uno dei canali Twitch più seguiti al mondo – a cui si aggiungono quasi altrettanti follower su Instagram e 7 milioni di iscritti su YouTube. Accolto a bordo ring da Pat McAfee,ha ricevuto da quest’ultimo l’invito ufficiale a presenziareil prossimo sabato