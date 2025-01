Inter-Monaco | le probabili formazioni della sfida

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo la vittoria a Lecce per 0-4, per l’è giorno di vigilia. Domani, infatti, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per giocarsi la qualificazione tra le prime otto nell’ultima giornatafase a gironiChampions League. Ospite al Meazza arriva ildi mister Adolf Hütter, a 13 punti, tre in meno dei nerazzurri e alla ricercavittoria per rientrare nelle magnifiche otto.L’scenderà in campo cambiando qualcheprete rispetto a Lecce e i nerazzurri devono pure fronteggiare i tanti infortuni che hanno limitato la rosa in queste settimane. Tra gli assenti contro la squadra del Principato ci saranno di nuovo Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu che ancora non si sono allenati in gruppo ma dovrebbero tornare nelle convocazioni nel derby di domenica.