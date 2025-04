Bayern Monaco-Inter tornano Pavard e Barella! C’è Muller | le probabili formazioni

Bayern Monaco-Inter si giocherà oggi alle 21 all’Allianz Arena di Monaco: queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole per i quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025. Bayern Monaco-Inter, probabili formazioni CASA – Nonostante le numerose assenze, Vincent Kompany non intende rinunciare al suo classico 4-2-3-1 in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Tra infortuni e defezioni pesanti, i bavaresi si presenteranno all’Allianz Arena con un undici rimaneggiato ma comunque temibile. A difendere i pali ci sarà Tim Urbig, classe 2003, chiamato a sostituire l’esperto Manuel Neuer. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Laimer, Dier e l’ex Napoli Kim, con il ballottaggio aperto a sinistra tra Stanisic e Guerreiro. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, tornano Pavard e Barella! C’è Muller: le probabili formazioni Leggi su Inter-news.it si giocherà oggi alle 21 all’Allianz Arena di: queste leper la partita in programma questa sera, valevole per i quarti di finale di UEFA Champions League 2024-2025.CASA – Nonostante le numerose assenze, Vincent Kompany non intende rinunciare al suo classico 4-2-3-1 in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’. Tra infortuni e defezioni pesanti, i bavaresi si presenteranno all’Allianz Arena con un undici rimaneggiato ma comunque temibile. A difendere i pali ci sarà Tim Urbig, classe 2003, chiamato a sostituire l’esperto Manuel Neuer. Davanti a lui agirà una linea difensiva composta da Laimer, Dier e l’ex Napoli Kim, con il ballottaggio aperto a sinistra tra Stanisic e Guerreiro.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv? Prime o Sky, orario. Bayern Monaco-Inter: Sky, Now o Mediaset? Dove vederla in streaming e in tv. FCIN1908/ Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni: torna Pavard dal 1'. Bayern Monaco-Inter dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Guaio Bayern Monaco, torna ai box Manuel Neuer: ricaduta al polpaccio destro. Inter, il Bayern torna su Calhanoglu. Ne parlano su altre fonti

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in tv? Prime o Sky, orario - Scopri tutto sulla gara d'andata dei quarti di finale di Champions League: info e canali per seguirla in tempo reale. Le possibili scelte di Kompany e Inzaghi ... (msn.com)

Bayern Monaco-Inter, tornano Pavard e Barella! C’è Muller: le probabili formazioni - Bayern Monaco-Inter si giocherà oggi alle 21 all'Allianz Arena di Monaco: queste le probabili formazioni per la partita in programma questa sera, valevole - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

Bayern Monaco-Inter, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro - Il percorso in Champions League dell'Inter riparte dall'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, andata dei quarti di finale. Dove vedere la partita in tv. (sport.virgilio.it)