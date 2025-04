Bayern Monaco Inter le probabili scelte di Kompany per il match di Champions League

