Girona-Arsenal il pronostico | gli ospiti in attacco padroni di casa senza pressione

Dopo aver lasciato qualche punto di troppo in Premier League, l’si presenta alla sfida contro ilcon il morale alto grazie al successo contro i Wolves, firmato da Riccardo Calafiori. Con 16 punti in classifica e un solo pareggio necessario, i Gunners puntano a consolidare la propria posizione tra le migliori otto d’Europa., onore in campoI catalani, già fuori dalla competizione, vogliono chiudere la loro avventura europea con dignità. La sconfitta subita contro il Rayo Vallecano in Liga ha evidenziato le difficoltà difensive della squadra, ma i ragazzi di Michel cercheranno di rendere la vita difficile agli inglesi, facendo leva sul calore del proprio pubblico.Probabili Formazioni(4-3-3): Pau Lopez; Arnau Martinez, Juanpe, David Lopez, Alejandro Frances; Oriol Romeu, Yangel Herrera, Viktor Tsigankov; Donny van de Beek, Yaser Asprilla, Abel Ruiz.